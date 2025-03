POL-DH: Polizeiinspektion Diepholz veröffentlicht die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2024

Diepholz (ots) - Diepholz - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus In der Nacht von Samstag, den 22.03.2025, auf Sonntag, den 23.03.2025, kommt es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Lohneaue in Diepholz. Die bislang unbekannten Beschuldigten gelangen über die Terrassentür in das Einfamilienhaus und entwenden mehrere elektronische Geräte. ...

mehr