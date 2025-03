Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Einbruchdiebstahl in Diepholz ++ Sachbeschädigung in Sudwalde ++

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

In der Nacht von Samstag, den 22.03.2025, auf Sonntag, den 23.03.2025, kommt es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Lohneaue in Diepholz. Die bislang unbekannten Beschuldigten gelangen über die Terrassentür in das Einfamilienhaus und entwenden mehrere elektronische Geräte. Im Anschluss an den Einbruch können die bislang unbekannten Beschuldigten unerkannt flüchten. Die Polizei Diepholz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 05541-971-0.

Sudwalde - Sachbeschädigung bei der Turnhalle der Grundschule Sudwalde

In den frühen Abendstunden am Freitag, den 21.03.2025, kommt es bei der Turnhalle der Grundschule Sudwalde zu einer Sachbeschädigung. Hierbei haben bislang unbekannte Personen die Glasscheibe eines Informationskastens des Sportvereins beschädigt. Die Glasscheibe wurde augenscheinlich durch Steinwürfe eingeworfen. Die Polizei in Sulingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04271-949-0.

