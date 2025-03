Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 22.03.2025

Weyhe - Taschendiebstahl

Am Freitag, den 21.03.2025, kam es gegen 12 Uhr in einem Supermarkt im Krämerweg zu einem Taschendiebstahl. Hier entwendeten zwei männliche Täter das Portemonnaie einer 85-jährigen Weyherin. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Kellerbrand in Mehrparteienhaus

Am Freitag, den 21.03.2025, gegen 19.30 Uhr wurde durch einen Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrparteienhauses an der Straße Am Dobben gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein offenes Feuer im Fahrradkeller festgestellt und gelöscht werden. Zwei Bewohner des Hauses haben sich durch die Rauchentwicklung eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Eine der Personen musste mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gebäudeschaden von ca. 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sulingen - Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall

Am Freitag, den 21.03.2025, zwischen 07:10 Uhr und 15:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den auf dem Parkstreifen beim Krankenhaus in Sulingen abgestellten Pkw Opel Astra. Der Verursacher dürfte die Schmelingstraße in Richtung Bismarckstraße befahren und dabei Lackkratzer auf der Fahrerseite des schwarzen Opel Astra verursacht haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Opel Astra beläuft sich auf mindestens 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter Tel.: 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

