Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Asendorf - Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen ++

Diepholz (ots)

Am 20.03.2025, um 11:55 Uhr, kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bücker Straße in 27330 Asendorf OT Graue. Eine 86-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Bücker Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 6. Auf geradem Streckenverlauf kommt die Fahrzeugführerin aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit zwei Straßenbäumen. Zwecks Bergung der beiden verletzten Personen ist die freiwillige Feuerwehr ebenfalls am Unfallort eingesetzt. Zur Behandlung der verletzten Personen werden zwei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Sowohl die Fahrzeugführerin als auch der 90-jährige Beifahrer werden bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen seitens der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell