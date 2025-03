Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Rauchwolke über dem Nürnberger Norden: Brand von PV-Modulen schnell unter Kontrolle

Nürnberg (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 10:30 Uhr, gerieten im Nürnberger Norden PV-Module einer Photovoltaikanlage in Brand, was zu einer massiven Rauchentwicklung führte. Der Rauch war weithin sichtbar und alarmierte zahlreiche Anrufer, darunter auch der Tower des Flughafens Nürnberg, der umgehend die Integrierte Leitstelle Nürnberg informierte. Sofort wurden die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Buchenbühl zum Einsatzort alarmiert. In Absprache mit der Flughafenfeuerwehr des Airports Nürnberg wurde zusätzlich ein Fahrzeug zur Unterstützung entsandt. Die ersten Kräfte vor Ort bestätigten rasch die Lage und forderten umgehend Spezialkräfte an. Es brannten ausschließlich die PV-Module auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Ein gezielter Außenangriff mit zwei Drehleitern brachte den Brand schnell unter Kontrolle, und das Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte somit verhindert werden. Durch einen betriebseigenen Elektriker, wurden die Module voneinander getrennt. Parallel dazu wurde die Drohnengruppe der Freiwilligen Feuerwehr hinzugezogen, um die Löschmaßnahmen mittels Wärmebildern aus der Luft zu unterstützen. Abschließen kam es ausschließlich zu Sachschäden.

Neben rund 50 Einsatzkräften der Feuerwehr Nürnberg und der Flughafenfeuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. [DK|SK]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell