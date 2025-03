Feuerwehr Nürnberg: Brand in Nürnberger Wohn- und Geschäftshaus fordert mehrere Verletzte

Nürnberg (ots) - Am Faschingsdienstag wurde die Feuerwehr Nürnberg gegen 10:25 Uhr zu einem brennenden Balkon in einem Mehrfamilienhaus in die Hallerhüttenstraße im Stadtteil Glockenhof gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung über dem betroffenen Anwesen erkennbar. Ursache war ein Balkon im zweiten Obergeschoss auf der Gebäuderückseite, der in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer begann ...

