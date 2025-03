Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Einbruch in Vereinsheim in Varrel ++ Werkzeugdiebstahl in Stuhr-Seckenhausen ## Verkehrsunfälle in Bassum und Sulingen ++

Diepholz (ots)

Stuhr OT Varrel - Einbruch in Vereinsheim des TUS Varrel

In der Nacht von Mittwoch, den 19.03.2025, auf Donnerstag, den 20.03.2025, kommt es in Stuhr OT Varrel zu einem Einbruch in das Vereinsheim des TUS Varrel. Hierbei verschafften sich die bislang unbekannten Täter über eine Eingangstür gewaltsam Zugang zum Vereinsheim. Innerhalb des Vereinsheims kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinerlei Diebstählen. Im Anschluss an das Eindringen in das Gebäude entfernen sich die bislang unbekannten Täter unerkannt. Die Polizei Weyhe bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0421-8066-0.

Stuhr OT Seckenhausen - Werkzeugdiebstahl aus Handwerkerwagen

In der Nacht von Mittwoch, den 19.03.2025, auf Donnerstag, den 20.03.2025, kommt es in der Hauptstraße in Stuhr-Seckenhausen zu einem Werkzeugdiebstahl aus einem Handwerkerwagen. Die bislang unbekannten Täter gelangen hierbei durch Einschlagen einer Scheibe in den Handwerkerwagen und entwenden verschiedene Werkzeuge mit einem Schaden in bislang unbekannter Höhe. Im Anschluss an die Tat können die Täter den Tatort unerkannt verlassen. Die Polizei in Weyhe erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0421-8066-0.

Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B214

Am 20.03.2025, um 12:30 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw auf der B214 in Sulingen. Eine 39-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw befuhr die B214 in Fahrtrichtung Nienburg und übersah beim Linksabbiegen in die Nienburger Straße den entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Fahrzeugführers. Es kommt zu einer Kollision in der Folge der 60-jährige Fahrzeugführer gegen einen weiteren Pkw eines 24-jährigen Fahrzeugführers geschleudert wird. An allen Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Sowohl die 39-jährige Frau als auch der 60-jährige Mann werden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Bassum - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B51

Am 20.03.2025, um 18:30 Uhr, kommt es auf der Bundesstraße 51 in Bassum Höhe der Ortschaft Wiebusch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer versuchte mit seinem Pkw auf der Bundesstraße zu wenden und kollidierte hierbei mit dem nachfolgenden Pkw eines 72-jährigen Unfallbeteiligten. Auf Grund der Kollision beider Fahrzeuge wurde der 48-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

