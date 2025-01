POL-F: 250123 - 0067 Frankfurt - Höchst: Reizgas in Schule - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (yi) Am Mittwochabend (22. Januar 2025) nahmen Polizeibeamte mehrere Gramm Cannabis in Beschlag. Zudem stellten Sie Utensilien zum Verkauf von Betäubungsmitteln sicher. Gegen 22:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Gruppe Jugendliche, welche in einem Treppenhaus eines Hauses in der Berger Straße randalierte. Beim Eintreffen der Streifen ...

mehr