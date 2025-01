POL-F: 250123 - 0065 Frankfurt - Sindlingen: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Frankfurt (ots) - (fl) Am gestrigen Mittwoch gelang Polizeibeamten die Festnahme zweier Einbrecher auf frischer Tat. Am frühen Mittwochmorgen (22. Januar 2025) gegen 03:25 Uhr rief ein Mitteiler in der Färberstraße die Polizei. Er konnte zwei unbekannte Männer beobachten, die sich in einer Bar zu schaffen machten. Die unmittelbar eingetroffenen Polizisten sahen ...

