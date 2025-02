POL-PDWIL: 10 Trunkenheitsfahrten am vergangenen Wochenende, eine verhinderte Trunkenheitsfahrt

Wittlich (ots) - Am Samstag, den 15.02.2025, kam es gegen 14:20 Uhr auf der B49 / A1 AS Wittlich-Mitte zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens überholte hierbei einen Audi A3 unzulässig beim Verlassen der AS Wittlich-Mitte und Auffahren auf die B49 in Fahrtrichtung Wittlich. Es kam zur Kollision zwischen der rechten Seite des Kleinwagens und der linken Fahrzeugfront des Audi. Der Fahrer ...

