Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Pkw-Anhänger

Piesport (ots)

Am 14.02.25 im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Pkw-Anhänger vom Wanderparkplatz zum "Minheimer-Kreuz" an der K80 in der Gemarkung Piesport. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein einachsiges Modell aus Aluminium mit einer blauen Plane.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.

