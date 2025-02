Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Nackter Mann in mutmaßlich psychischem Ausnahmezustand in Innenstadt unterwegs

Freiburg (ots)

Bei der Polizei gingen am Mittwochnachmittag, 19.02.2025, ab 14.35 Uhr, mehrere Notrufe ein, da in der Innenstadt ein schwarzer nackter Mann zu Fuß unterwegs sei, welcher sich sehr auffällig verhalten würde. Zuvor soll der 28-jährige Mann in einem Haus in der Entegaststraße einen Wohnungsnachbarn mit einem Messer bedroht haben. Im Anschluss flüchtete der 28-Jährige aus dem Haus in die Innenstadt. Unweit des Polizeirevieres konnte die Polizei dem 28-Jährigen habhaft werden und zum Polizeirevier bringen. Vor dem Polizeirevier habe sich der 28-Jährige auf die Fahrbahn gekniet und gebetet. Verkehrsteilnehmer mussten deshalb mit ihren Fahrzeugen anhalten beziehungsweise ausweichen. Mit einfacher körperlicher Gewalt wurde dann der 28-Jährige ins Polizeirevier und in eine Gewahrsamszelle gebracht. Ein ärztlicher Bereitschaftsdienst wurde verständigt, da sich der 28-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nach einer Begutachtung regte der ärztliche Bereitschaftsdienst eine Einweisung in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus an. Beim Verlassen der Gewahrsamszelle, zwecks eines Transportes in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus, leistete der 28-Jährige Widerstand. Drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Eine Dienstunfähigkeit trat nicht ein. Schlussendlich konnte der 28-Jährige mit einem Rettungswagen in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus transportiert werden. Der Transport dorthin wurde von der Polizei begleitet.

