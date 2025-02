Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Verkehrsunfallflucht auf der B31a - Zeugen gesucht

Gottenheim (ots)

Gottenheim - Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer meldete einen Unfallschaden an der SoDa-Brücke bei Gottenheim, welche von der B31a auf die L115 verläuft. Laut dem Anrufer befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Unfallbeteiligten mehr vor Ort. Die aufnehmende Streifenbesatzung konnte den vermuteten Unfallverlauf vor Ort rekonstruiert. Demnach befuhr wohl ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen Mittwochabend, 19.02.25, 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 20.02.25, 04:30 Uhr die B31a in westliche Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wurden die Bodenmarkierungen überfahren, welche die Abfahrt in Richtung L 115 kennzeichnen. Im Anschluss kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit der Schutzplanke. Vor Ort konnten Teile des verunfallten Fahrzeugs sichergestellt werden. Das Fahrzeug dürfte im Front- sowie an der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt sein. An mehreren Bodenmarkierungen und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

