POL-FR: Hausen: Polizei sucht geschädigten Halter von geparkten Fahrzeug in der Bergwerkstraße

Freiburg (ots)

Beim Vorbeifahren beschädigte am Mittwoch, 19.02.2025 gegen 06.40 Uhr eine Dacia-Fahrerin einen in der Bergwerkstraße, am Straßenrand geparkten Pkw. Die Fahrerin hinterließ einen Zettel, woraufhin sich bisher kein Geschädigter meldete. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrzeughalter des geschädigten Kleinwagens wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 in Verbindung zu setzen.

md/tb

