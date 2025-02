POL-FR: Binzen: Feuerwehreinsatz wegen vergessenem Essen auf Herd

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 19.02.2025 gegen 11:00 Uhr ereignete sich auf der L 172 in Titisee-Neustadt ein Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Autofahrerin verlor aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in der Folge gegen einen Baum. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10000,00 Euro. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Medienrückfragen ...

