Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wohnungsbrand mit einer lebensgefährlich und einer schwerverletzten Person in Diepholz

Diepholz (ots)

Am heutigen Samstagabend, um 20:35 Uhr, kam es in einer Obergeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Weichselweg zu einem Wohnungsbrand mit zwei verletzten Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Brandausbruch in der Küche der im 2. OG gelegenen Wohnung. Bei dem Brand erlitt ein 44-jähriger Bewohner der Wohnung lebensgefährliche Brandverletzungen und wurde nach der Erstzuführung in die Klinik Diepholz schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen. Ein ebenfalls in der Wohnung lebender 21-jähriger Mann wurde ebenfalls schwer verletzt und ins Krankenhaus Diepholz gebracht. Die übrigen in dem Haus lebenden neun Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine gehbehinderte Person wurde durch Polizeibeamte aus dessen Wohnung geborgen und ins Freie gebracht. Die Person blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Diepholz war mit einem Großaufgebot und der Drehleiter des vor Ort. Zudem wurden mehrere Rettungswagen und Notärzte eingesetzt. Ob das Mehrparteienhaus noch bewohnbar ist, wird derzeit durch einen Sachverständigen geprüft. Die Schadenshöhe an dem Gebäude kann bislang nicht beziffert werden.

