Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.03.2025

Diepholz (ots)

Asendorf - Verkehrsunfall mit einer schwer und drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 22.03.2025, um 16:10 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Hannoverschen Straße (B 6) und der Siedenburger Straße in 27330 Asendorf OT Graue. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus Wagenfeld befuhr mit ihrem Pkw die Siedenburger Straße und wollte den Kreuzungsbereich der B 6 geradeaus in Fahrtrichtung Bücker Straße überqueren. Dabei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 25-jährigen aus Syke. Es kam zum Zusammenstoß. Die 41-jährige zog sich dabei schwere und der 25-jährige sowie seine beiden Mitfahrer (11 und 19 Jahre alt) leichte Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligten wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beteiligten und nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Diepholz - Raser im Stadtgebiet

In den vergangenen Wochen führte die Polizeiinspektionen rund um Diepholz mehrfach Geschwindigkeitskontrollen durch. Nach diversen Hinweisen durch Anwohner und Verkehrsteilnehmer wurden auch am Freitagabend Messungen durchgeführt. Spitzenreiter im Stadtgebiet war hier ein Pkw mit gemessenen 110km/h, gefolgt von 95 und 89 km/h bei erlaubten 50 km/h! Alle drei Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße im dreistelligen Bereich, 2 Punkte und ein ein- bzw. zweimonatiges Fahrverbot.

Quernheim - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Sonntag, den 22.03.2025, gegen 19:00 Uhr, kommt in dem Schäpers Kamp, in Quernheim, ein Pkw von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Im Anschluss flüchtet der Fahrer von der Unfallstelle. Im Rahmen einer Fahndung kann der Fahrer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Ortsgebiet Lemförde angetroffen werden. Der 51-jährige Fahrer weist einen Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille auf und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Rehden - Trunkenheit

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 22.03.2025, um 02:20 Uhr, wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle in der Nienburger Straße in Rehden durchgeführt. Hierbei kann festgestellt werden, dass der 31-jährige Fahrer des kontrollierten Pkw eine Atemalkoholkonzentration von 1,42 Promille aufweist. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell