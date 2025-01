Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schreihals mit 4,9 Promille aus Zug geholt

Ebersbach / Sa. (ots)

26.01.2025 / 23:21 Uhr / Ebersbach

Ein alkoholisierter Fahrgast eines Zuges sorgte am 26. Januar 2025 in Ebersbach / Sachsen für einen Einsatz der Bundespolizei.

Der 36-jährige Deutsche war am Abend von Bischofswerda nach Ebersbach unterwegs und hat während der Fahrt im Zugabteil randaliert. Zwei Streifen der alarmierten Bundespolizei nahmen den Mann nach Eintreffen des Zuges um 23:21 Uhr am Ebersbacher Bahnhof in Gewahrsam. Er hatte eine Schnapsflasche gegen ein Zugfenster und mehrere Flaschen auf den Boden geschmissen. Außerdem hatte er die elektrische Toilettentür durch Gewalteinwirkung teilweise ausgehangen. Auf dem Bahnsteig schrie er ständig die Beamten an und beleidigte diese. Schließlich musste er in Handschellen und mit Spuckschutz abgeführt werden. Der Mann hatte sich in Rage geschrien und Schaum vor dem Mund. Auf der Dienststelle erbrach er sich und verlor das Bewusstsein. Durch das beherzte Eingreifen der Beamten, die den Mann in die stabile Seitenlage umlagerten und die Atemwege freilegten, kam er wieder zu sich. Sofort fing er wieder an, die Beamten anzuschreien.

Es stellte sich heraus, dass der sich in psychiatrischer Behandlung befindliche Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet etwa 4,9 Promille. Er wurde durch einen Notarzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

