Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Raubdelikt in Varrel ++ Diebstähle aus Containern in Stuhr ++ Einbruchdiebstahl in Syke ++ Trunkenheit im Verkehr in Syke ++

Diepholz (ots)

Varrel - Raubdelikt aus einem Wohnhaus

In den Abendstunden am Montag, den 24.03.2025, gegen 20:05 Uhr, kommt es in 27259 Varrel, Auf der Loge, zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Wohnhaus des Opfers und griffen den jungen Mann körperlich an. Hierbei wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Die Täter forderten die Herausgabe von Bargeld und konnten mit einer geringen Menge Bargeld entkommen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten. Die Polizei Sulingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04271-949-0

Stuhr-Brinkum - Einbruchdiebstahl aus Containern

Mutmaßlich am vergangenen Wochenende kommt es zu einem Diebstahl aus zwei Containern auf einem Baustellengelände in der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr-Brinkum. Die bislang unbekannten Beschuldigten verschaffen sich Zutritt zum Baustellengelände und dringen in zwei Container ein. Hierbei entwenden die unbekannten Beschuldigten diverse Werkzeuge und entfernen sich im Anschluss unerkannt vom Tatort.

Syke - Wohnungseinbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Montag, den 24.03.2025, kommt es in der Neddenborgstraße in Syke, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr, zu einem Einbruch in das Wohnhaus eines 33-jährigen Geschädigten. Hierbei verschaffen sich die bislang unbekannten Täter durch ein Fenster Zugang zum Tatobjekt und können Bargeld sowie verschiedenen weitere Gegenstände entwenden. Im Anschluss an die Tat können die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04242-969-0.

Syke - Trunkenheit im Verkehr

Am Montagabend, um 21:58 Uhr, wird der Polizei in Syke ein Pkw gemeldet, welcher auf der Hannoverschen Straße in Syke OT Heiligenfelde durch unsichere Fahrweise auffallen soll. Durch die eingesetzten Beamten des PK Syke wird unmittelbar die Halteranschrift des Pkw aufgesucht. Hier kann die 39-jährige Fahrzeugführerin angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,6 Promille. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund von Trunkenheit im Verkehr. Des Weiteren musste die 39-jährige Frau die Beamten zwecks Durchführung einer Blutentnahme begleiten. Der Führerschein der 39-jährigen Sykerin wurde vorläufig entzogen.

