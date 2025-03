Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Tödlicher Arbeitsunfall in Wagenfeld ++ Betrug zum Nachteil einer älteren Dame in Stuhr ++ Sachbeschädigung in Barrien ++ Verkehrsunfallflucht in Stuhr ++

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Tödlicher Arbeitsunfall auf landwirtschaftlichem Betrieb

Am 25.03.2025, um 17:54 Uhr, kommt es zu einem tödlichen Arbeitsunfall bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wagenfeld. Beim Abmontieren einer landwirtschaftlichen Maschine vom Zugfahrzeug und einer anschließenden Nutzung dieses Zugfahrzeugs kippt das versehentlich nicht vollständig abmontierte Gerät um. Ein 61-jähriger Mann wird unter der umgestürzten Maschine eingeklemmt. Die eingeklemmte Person kann durch Ersthelfer sowie die eintreffenden Rettungskräfte zunächst geborgen und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstirbt der 61-jährige Mann im Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Stuhr - Betrug zum Nachteil einer älteren Dame

Am Montag, den 24.03.2025, in der Zeit zwischen 13:55 Uhr und 17:00 Uhr, kommt es in der Blockener Straße in Stuhr zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer älteren Dame. Die Beschuldigten geben gegenüber der Geschädigten an, dass es einen Mitarbeiter in der Bank gebe, welcher Gelder veruntreuen würde. Die Geschädigte wird auf Grund dessen zu ihrer Bank geschickt und hebt eine große Summe Bargeld von ihrem Konto ab. Das Geld wird anschließend durch einen bislang unbekannten Täter an der Wohnanschrift der Geschädigten abgeholt. Die Polizei möchte noch einmal dringend vor derartigen Betrugsversuchen warnen. Die Polizei würde sie niemals um die Herausgabe von Bargeld oder anderer Wertgegenstände bitten. Im Zweifel sollte man sich immer bei seiner nächstgelegenen Polizeidienststelle melden und informieren. Die Polizei Diepholz bittet bezüglich dieser Tat um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 05441-971-0

Barrien - Sachbeschädigung an einem Reifen

In der Nacht von Montag, den 24.03.2025, auf Dienstag, den 25.03.2025, kommt es in der Jahnstraße in Barrien zu einer Sachbeschädigung an einem Reifen eines VW Touran. Bislang unbekannte Täter haben mittels eines unbekannten Stichwerkzeugs einen Reifen des VW Touran beschädigt. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04242-969-0.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 25.03.2025, um 16:15 Uhr, kommt es auf der Seckenhauser Straße in Weyhe OT Erichshof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Eine 16-jährige Führerin eines E-Scooter befährt die Seckenhauser Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 6. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw übersieht die 16-Jährige beim Rechtsabbiegen auf einen Parkpaltz, weshalb es zu einem Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw kommt. Die 16-Jährige wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des Pkw entfernt sich im Anschluss an den Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Bezüglich des genutzten Fahrzeugs des Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben könnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell