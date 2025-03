Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Verkehrsunfall mit Verletzten - Stuhr, Diebstahl eines Pkw ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Am Mittwochvormittag gegen 09.30 Uhr wurde eine 51-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Großen Straße verletzt. Die 51-Jährige wollte von einem Grundstück auf die Große Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 20-jährigen Fahrers, der die Große Straße Richtung Damm befuhr. Beide Pkw kollidierten und die 51-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stuhr - Diebstahl eines Pkw

Im Zeitraum vom 20.03.2025 bis Montag, 24.03.25, in dieser Woche haben Unbekannte einen Pkw Audi in der Bahnhofstraße in Brinkum entwendet. Der Audi A6 stand verschlossen auf einem Parkplatz. Der Diebstahl fiel erst auf, als der Besitzer den Pkw am Montag benutzen wollte. Der Schaden beträgt ca. 35000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell