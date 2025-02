Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erstmeldung - Vermisstensuche im Bereich Mudershausen und Umgebung

Mudershausen (ots)

Seit den Nachmittagsstunden des 10.02.2025 wird ein 60-jähriger, männlicher Bürger im Bereich Mudershausen vermisst.

Mit einem umfangreichen Aufgebot von Feuerwehrleuten, Suchhunden, Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber wurden seit dem Verschwinden des Mannes in und um Mudershausen umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, welche bisher nicht zum Auffinden des Vermissten führten.

Die Suchmaßnahmen werden in Anbetracht der gegenwärtigen Ermittlungslage, sowie den vorherrschenden Suchbedingungen vermutlich in den Nachtstunden des 10.02.2025 in ihrem Umfang reduziert und voraussichtlich am nächsten Tage wieder verstärkt werden.

Der Vermisste ist ca. 175 cm groß, ca. 75 Kg schwer und hat wenig Kopfbehaarung. Er ist bekleidet mit einer grünen, teilweise reflektierenden "Arbeitsjacke", sowie Jeanshose.

Zeugenhinweise werden unter 06432-6010 an die Polizeiinspektion Diez erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell