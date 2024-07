Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240707 - 0681 Frankfurt - Bockenheim: Pedelecfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(hol) Bereits in der Nacht zum Freitag (05.07.2024) stürzte eine 39-jährige Frankfurterin mit ihrem Pedelec in Bockenheim. Sie kam aus Richtung des Niddaparks und kam in der "Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße" zu Fall. Der Grund dafür dürfte in ihrer Alkoholisierung zu finden sein, denn der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest deutete auf eine absolute Fahruntüchtigkeit hin. Beim Sturz verletzte sich die Frau schwer am Unterschenkel und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen und leitete ein entsprechendes Strafverfahren gegen die 39-Jährige ein.

