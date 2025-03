Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Verkehrsunfallflucht - Syke, Kradfahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein in der Weberstraße, gegenüber Haus Nr. 5, geparkter Pkw Peugeot wurde von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unbekannte flüchtete und hinterließ einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Laut Zeugen hat ein schwarzer Pkw Mercedes Kombi am Donnerstag gegen 14.10 Uhr den geparkten Pkw beschädigt. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Kradfahrer schwer verletzt

Ein 68-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 81-jährige Pkw-Fahrerin hatte an der Einmündung Leester Straße / Ristedter Kirchweg beim Einbiegen die Vorfahrt des Kradfahrers übersehen. Der 68-Jährige stürzte und rutschte mit dem Krad gegen den Pkw der 81-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der gesamte Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

