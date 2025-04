Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Konflikt zwischen Fußgänger und Pkw-Fahrer - Twistringen, Lkw-Fahrer touchiert Fußgängerin beim Abbiegen ---

Diepholz (ots)

Syke - Konflikt zwischen Fußgänger und Pkw-Fahrer

Um einen Pkw-Fahrer zum Anhalten zu bewegen, entschied sich ein 41-jähriger Fußgänger am Montagmittag, auf der Grünen Straße in Syke, sein linkes Bein auf die Fahrbahn zu stellen. Ein heranfahrender Pkw-Fahrer im Alter von 57 fuhr folglich über den Fuß des Verursachers. Der Verursacher trug glücklicherweise Stahlkappenschuhe, klagte jedoch trotzdem über Schmerzen am Knöchel.

Twistringen - Lkw-Fahrer touchiert Fußgängerin beim Abbiegen

Am Montag, gegen 17:30 Uhr, verursachte ein Lkw-Fahrer im Kreuzungsbereich Am Kreuzberg / Topheide/ Lönsweg einen Verkehrsunfall. Der 42-jährige Lkw-Fahrer beabsichtigte von der Straße Am Kreuzberg nach links auf die Straße Topheide abzubiegen. Hierbei touchierte er eine 55-jährige Fußgängerin, welche auf dem rechtsseitigen Fußweg unterwegs war. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht am Arm. Der Lkw-Fahrer flüchtet zunächst. Seine Personalien konnten jedoch ermittelt werden.

