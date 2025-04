Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf-Drentwede - tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem tragischen Verkehrsunfall am gestrigen Abend wurde ein Pedelec-Fahrer bei der Kollision mit einem Pkw so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 67-jährige Pkw-Fahrer befuhr gegen 19.15 Uhr eine schmale Gemeindestraße von Drentwede in Richtung Bockstedt. Der 46-jährige Pedelec-Fahrer befuhr zusammen mit seiner Frau ebenfalls die Gemeindestraße, aber in entgegengesetzter Richtung, von Bockstedt in Richtung Drentwede. Die Ehefrau des Pedelec-Fahrers konnte dem entgegenkommenden Pkw noch in den Grünstreifen ausweichen. Aus letztlich noch unbekannten Gründen kollidierte der 46-jährige Pedelec-Fahrer frontal mit dem Pkw des 67-Jährigen. Der 46-Jährige wurde komplett überfahren und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Der Pkw-Fahrer und die Ehefrau des Pedelec-Fahrers erlitten einen Schock. Sie wurden an der Unfallstelle von Seelsorgern betreut.

Die Gemeindestraße war bis in die Nacht für die Unfallaufnahme und Ursachenermittlung der Polizei voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte u.a. durch Ausleuchten der Unfallstelle die Arbeit der Polizei.

