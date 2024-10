Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall mit fünf Beteiligten

Augsburg (ots)

A8/ AS Adelzhausen/ FR Norden - Am Freitag (18.10.2024) ereignete sich auf der Autobahn ein Verkehrsunfall. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Eine Person wurde verletzt. Gegen 09.20 Uhr waren ein Audi- und Jaguar-Fahrer in Richtung Stuttgart unterwegs. Offenbar kam es zwischen den Beiden über mehrere Kilometer wiederholt zu Vorfällen wie Ausbremsen, Überholmanövern oder Beleidigungen. Dass derartiges Verhalten nichts auf der Straße verloren hat, zeigte sich schnell. Bei einem offenbar waghalsigen Überholmanöver auf Höhe der Anschlussstelle Adelzhausen stieß der 28-jährige Audi-Fahrer gegen den Jaguar des 43-Jährigen. Der 43-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der mittleren Betonwand sowie mit einem parallel fahrenden Kleintransporter. Der Kleintransporter kam durch den Zusammenstoß zu weit nach rechts und stieß dort mit einem Sattelzug zusammen. Vier Fahrzeuge kamen schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Sattelzug setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Ein Porsche fuhr über herumliegende Fahrzeugteile und wurde dadurch beschädigt. Bei dem Unfall wurde der Jaguar-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Zwei Fahrspuren mussten etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Autobahnpolizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Hinweise zum Sattelzug bitte an die Autobahnpolizei unter 0821-323-1910.

