POL Schwaben Nord: Autofahrerin übersieht E-Scooter

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (18.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Branderstraße. Der Verursacher flüchtete. In der Zeit von 06.00 Uhr bis 16.00 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Dodge RAM 1500. Dieser stand geparkt in der Branderstraße auf Höhe der Hausnummer 34. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ...

