POL-PDNR: Verkehrsunfall - Suche nach Geschädigtem

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagnachmittag (09.02.2025) beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Diebstahl von Kupferkabeln, an einer Baustelle in der Straße Vor dem Leetor. Ein 60-jähriger aus der Verbandsgemeinde Linz betrat mit seinem Sohn die umzäunte Baustelle und verlud die dort offen herumliegenden Kabel in den Kofferraum seines Fahrzeugs. Das Fahrzeug konnte kurz darauf in Tatortnähe, durch die hinzugerufene ...

mehr