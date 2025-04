POL-DH: --- Bassum - Erfolgreiche Ausbildung von Verkehrshelfern

Diepholz (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr sind zwei Männer im Alter von 54 und 67 Jahren in Stuhr durch Schüsse aus einem fahrenden Pkw schwer verletzt worden. Die beiden Männer standen zusammen mit Freunden auf dem Grundstück an der Delmenhorster Straße. Sie standen an der Grundstücksgrenze am Gehweg, als sie von Schüssen aus einem vorbeifahrenden ...

