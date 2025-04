Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen-Heiligenloh - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist auf einem Feldweg in der Nähe Heiligenlohs ein Pkw verunfallt und der Fahrer getötet worden. Ein Landwirt hatte gegen 06.30 Uhr den verunfallten Pkw vorgefunden, den Unfall selbst aber nicht beobachtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 27-Jährige mit seinem Pkw Ford-Fiesta den Feldweg von Bissenhausen in Richtung Heiligenloh. Aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit und Sichtbehinderung durch Nebel, geriet der Pkw nach links vom Feldweg in den Seitenraum und prallte frontal gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er wurde vermutlich unmittelbar bei dem Aufprall getötet. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen. Anschließend befreite die Feuerwehr den stark eingeklemmten Fahrer. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

