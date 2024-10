Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Sonntagmorgen (22.09., 08:42 Uhr) flüchtete ein bislang unbekannter Radfahrer nach einem Unfall mit einem geparkten Auto aus Gremmendorf in Richtung Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der unbekannte Radfahrer mit seinem Fahrrad auf dem Gustav-Tweer-Weg, als es aus unbekannter Ursache zu einer Kollision mit einem geparkten Auto kam. Der Fahrer verletzte sich hierbei am Knie und es kam zu Schäden am Auto und an seinem Fahrrad. Die Eigentümerin des Autos bekam dies zufällig mit und sprach den Mann gemeinsam mit einem Nachbarn an.

Der unbekannte Mann flüchtete, bevor die Polizei eintraf, mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Die Zeugen beschreiben den Mann als circa 20-30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkelblonde, mittellange Haare. Bekleidet war er mit einer karierten Hose und einer hellen Jacke.

Die Polizei bittet den Radfahrer sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

