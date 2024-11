Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Falkenstraße;

Unfallzeit: 12.11.2024, zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr;

Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, flüchtete ein Unfallverursacher in Bocholt - er hinterließ Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Als der Benutzer eines schwarzen Mercedes EQC am Dienstag zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er an der Beifahrerseite eine frische Beschädigung feststellen. Das Fahrzeug hatte zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr am Fahrbahnrand der Falkenstraße gestanden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell