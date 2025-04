Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Pedelec-Fahrerin verletzt ---

Diepholz (ots)

Eine 85-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Sudweyher Straße verletzt worden. Sie befuhr gegen 15.15 Uhr den Geh.- und Radweg in Richtung Dreye, als sie, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn wechselte. Sie kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw und verletzte sich zum Glück nur leicht. Der Rettungsdienst versorgte die 85-Jährige. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

