Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Einbrüche ---

Diepholz (ots)

Unbekannte sind Ende letzter Woche in Sulingen in ein leestehendes Gebäude und in der Nacht zum Mittwoch in ein Restaurant eingebrochen.

In der Zeit von Mittwoch, 03.04.25, bis Samstag, 06.04.25, sind ein oder mehrere Täter in ein leestehendes Wohn- und Geschäftshaus in Sulingen, Landwehr, eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine rückwärtige Tür ins Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Kabel und Kupferleitungen, sowie diverse Gerätschaften. Das Diebesgut muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 04.40 Uhr und 05.20 Uhr, sind Unbekannte in ein Restaurant in der Lange Straße eingebrochen. Aus dem Lagerraum entwendeten die Diebe diverse Gegenstände und Lebensmittel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet u.a. Videoaufzeichnungen aus. Zeugen werden auch hier gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell