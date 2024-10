Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Steinebach an der Wied

Montabaur (ots)

Am Samstag, den 05.10.2024, kam es zwischen 13:00 und 17:50 Uhr zu einem Einbruch in ein in Ortsrandlage befindliches Mehrfamilienhaus in Steinebach an der Wied. In Abwesenheit der Bewohner hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und entwendeten aus der Wohnung Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.

