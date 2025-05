Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagabend befuhr eine 54-Jährige mit ihrem VW gegen kurz vor 20:00 Uhr die St.-Annener-Straße in Richtung Melle-Riemsloh. Als die Frau aus Spenge nach links in die Lange Straße abbiegen wollte, missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 55-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann aus Melle kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 54-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

