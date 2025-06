Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - Maßnahmen zur Bekämpfung von Motorradunfällen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.05.2025, führte die Polizei gezielte Motorradkontrollen im Landkreis Lörrach durch. Die Kontrollen sind Teil einer Konzeption, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen.

An mehreren Kontrollstellen an der Bundesstraße 317, an der Landstraße 151 (Hochkopf) und an der Kreisstraße 6352 bei Schlechtbach wurden insgesamt 64 Motorräder überprüft.

Auf der Bundesstraße 317 überholte ein Motorradfahrer trotz einem Überholverbot. Geräuschmessungen verliefen im Toleranzbereich. An der Kontrollstelle auf der Landstraße 151 (Hochkopf) überschritten acht Motorradfahrer die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit. Der schnellste Motorradfahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h gemessen, anstatt der erlaubten 80 km/h. Insgesamt konnten an elf Motorräder geringfügige technische Mängel festgestellt werden.

Das Polizeipräsidium Freiburg wird den Kontrolldruck auf den beliebten Motorradstrecken weiter aufrechterhalten.

