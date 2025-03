Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung vor Straftaten zum Nachteil insbesondere älterer Menschen

Delmenhorst (ots)

Nachdem es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen gekommen ist, wiederholt die Polizei ihre Warnungen und bittet um die Sensibilisierung besonders gefährdeter Mitmenschen.

Nach wie vor kommt es beinahe täglich zu Anrufen von falschen Polizeibeamten bzw. sogenannten Schockanrufe. Die angerufenen Personen werden in diesen Gesprächen vor Einbrechern oder anderen Kriminellen gewarnt und nach Wertgegenständen im Haus befragt. Um diese vor Diebstahl zu schützen, sollen sie an angebliche Polizeibeamte übergeben werden, die sich bereits zum Zeitpunkt des Anrufs zumeist in der Nähe der Wohnanschrift der Geschädigten aufhalten und diese dann zur Entgegennahme aufsuchen. In anderen Fällen sollen Kinder oder Enkel der angerufenen Personen schwere Verkehrsunfälle verursacht haben und nur durch die Zahlung von Kautionen einer Haftstrafe entgehen. Über beide Vorgehensweisen ist hinreichend berichtet worden. Die meisten Anrufe werden deshalb bereits im Anfangsstadium abgebrochen. Zur Übergabe von Geld oder anderen Wertgegenständen kommt es so häufig nicht mehr.

Eine minimal geänderte Vorgehensweise führte nun am Donnerstag, 20. März 2025, aber doch wieder zu einem hohen Vermögensschaden. Ein älterer Herr aus Stickgras erhielt einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin seiner Bank. Sie brachte ihn unter der Legende, nach der das Geld auf dem Konto nicht mehr sicher sei, zum Abheben eines hohen Geldbetrags, den er später an einen Abholer übergab.

Sollten Anrufe von der Polizei, der Staatsanwaltschaft, Bankmitarbeitern (...) insbesondere mit Fragen oder Forderungen nach Geld eingehen, besteht der sicherste Schutz vor Betrug darin, das Gespräch sofort zu beenden. Anschließend sollte direkt Kontakt mit Vertrauenspersonen oder Angehörigen aufgenommen werden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Gemeinsam mit ihnen können dann Rückrufe vorgenommen oder Institutionen persönlich aufgesucht werden.

Weitere Hinweise der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch - Beenden Sie das Gespräch - Die echte Polizei ruft nicht mit der Nummer 110 an - Die echte Polizei fragt nicht nach Wertgegenständen - Die echte Polizei nimmt keine Wertgegenstände oder Geld in Verwahrung - Die echte Polizei fordert keine Kautionen - Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von Polizeibeamten oder Angehörigen - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen auf - Nehmen Sie Kontakt zur 'richtigen' Polizei auf - Legen Sie einen Zettel mit der Erreichbarkeit der örtlichen Polizei neben das Telefon - Vertrauen Sie sich den Mitarbeitenden in der Bank an - Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld

Aber auch Trickdiebe nutzen die Offenheit und Hilfsbereitschaft von Menschen aus. Sie täuschen ihre Opfer, um sich in angeblich offizieller Funktion Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und dort Diebstähle zu begehen.

Am Mittwoch, 19. März 2025, waren zum Beispiel wieder falsche Wasserwerker in Heidkrug unterwegs. Unter dieser Legende gelang es ihnen, eine Wohnung zu betreten, die ältere Bewohnerin abzulenken und Bargeld zu erbeuten. Am Donnerstag, 20. März 2025, gaukelte ein Mann vor, eine Mietwohnung in Stickgras wegen angeblich neuer Türschlüssel betreten zu müssen. Hier stahl der Täter ein Portemonnaie. Am selben Tag wurde eine Frau beim Beladen ihres Kofferraumes auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Stedinger Straße von einem Mann angesprochen. Während sie dadurch abgelenkt war, öffnete ein Komplize das Auto der Frau und entwendete die dort bereits abgelegte Handtasche der Frau.

Die Hinweise der Polizei lauten in diesem Fall:

- Seien Sie misstrauisch - Lassen Sie keine unbekannten Personen in ihre Wohnung - Offizielle Termine von Versorgungsunternehmen (...) werden angekündigt - Ziehen Sie auch bei offiziell angekündigte Terminen Angehörige/Bekannte hinzu - Tragen Sie Wertgegenstände/Geld immer möglichst nah am Körper - Gesunde Skepsis ist nicht gleichbedeutend mit unfreundlichem Verhalten und schützt oftmals vor Schäden durch Diebstahl/Betrug - Wenden Sie sich beim geringsten Zweifel an die Polizei!

Alle aufgeführten Fälle haben sich im Stadtgebiet von Delmenhorst ereignet. Trotzdem gelten die Warnhinweise für den gesamten Zuständigkeitsbereich der Inspektion und darüber hinaus. Die Kriminellen kennen keine Zuständigkeitsgrenzen und sind deutschlandweit tätig.

