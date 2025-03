POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zigarettenautomat in Harpstedt aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Durch einen Verkehrsunfall in Großenkeneten-Sage sind am Donnerstag, 20. März 2025, 07:30 Uhr, zwei Menschen leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Mann aus Großenkneten mit einem VW die Garreler Straße in Richtung Autobahn 29. Beim Linksabbiegen in die Straße "Strohriede" missachtete er den Vorrang eines 57-Jährigen ...

