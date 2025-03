Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw in Wardenburg aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach dem Aufbruch eines geparkten Fahrzeugs in der Gemeinde Wardenburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwoch, 19. März 2025, gegen 13:10 Uhr, parkte die spätere Geschädigte ihren Kleinbus auf dem Parkplatz am Bootsanleger in der Sandkruger Straße und brach zu einem Spaziergang auf. Keine zehn Minuten später steuerte ein weiterer Autofahrer den Parkplatz an, der feststellte, dass die Seitenscheibe des Kleinbusses eingeschlagen war. Kurz danach kehrte auch die Geschädigte zum Parkplatz zurück. Sie erkannte das Fehlen einer Geldbörse aus dem Fahrgastraum. Insgesamt entstanden Schäden von über 1.000 Euro.

Wer im Bereich des Tatortes, also auf der Sandkruger bzw. der Astruper Straße oder entlang der Hunte, verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell