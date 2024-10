POL-FR: Frau bei Auseinandersetzung mit Unbekanntem verletzt

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Dienstag, 22.10.2024, gegen 02:40 Uhr, ist in der Freiburger Straße in Schliengen in einen Schnellimbiss eingebrochen und Bargeld entwendet worden. Die Unbekannten stiegen nach Einschlagen einer Fensterscheibe in den Imbiss ein und begaben sich zum Thekenbereich. Dort wurde eine Trinkgelddose und Geldbörsen entwendet. Das Diebesgut ...

