Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 in Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 19. März 2025, gegen 22:50 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 entstanden.

Ein 36-jähriger Mann aus Friesland war zur Unfallzeit auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Kurz vor dem Kreuz Oldenburg-Ost erkannte er aus Unachtsamkeit den vorausfahrenden Dacia einer 60-Jährigen aus Bremerhaven zu spät und fuhr mit seinem Volvo auf das Heck auf. Die 60-Jährige geriet in der Folge an den Aufprall ins Schleudern und prallte noch in die mittleren und äußeren Schutzplanken.

An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden. Der Verursacher und die 60-Jährige blieben aber unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell