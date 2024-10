Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin fällt auf falschen Arzt rein - Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Vormittag (24.10.2024) informierte ein Mitarbeiter einer Bankfiliale an der Breddenkampstraße die Polizei über einen versuchten Betrug zum Nachteil einer 86-jährigen Marlerin. Der Mitarbeiter sollte die Überweisung, über eine nicht unerhebliche Summe, von der Seniorin entgegennehmen. Im Verlaufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass die Frau seit mehreren Wochen per Facebook-Messenger von einem vermeintlichen Arzt im Ausland kontaktiert wurde. Dieser habe sie nun aufgefordert, die betreffende Geldsumme zu überweisen. Das Geld würde er dringend für die Behandlung von Kriegsverletzten benötigen. Dies sollte jedoch nur eine Leihgabe sein. Als Dankeschön würde er ihr im Nachgang eine Box zukommen lassen, in der deutlich mehr Geld enthalten sein würde, als zuvor überwiesen.

Hinter der Begründung für diese Überweisung vermutete der Bankmitarbeiter sofort eine betrügerische Absicht, informierte umgehend die Polizei, ohne die Überweisung durchzuführen und erklärte der Marlerin seine Bedenken. Hierdurch konnte er zum Glück Schlimmeres verhindern und die Seniorin behielt ihr Geld.

An diesem Fall erkennt man wieder, dass Betrüger leider immer wieder die verschiedensten Betrugsmaschen nutzen, um vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Weitere Hinweise zum Thema "Betrug" und wie Sie sich schützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

