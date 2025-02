LPI-EF: Brandfall

Olbersleben (ots) - Am 08.02.2025 gegen 09:15 Uhr wurde in Olbersleben eine 35-jährige Frau mit einem E-Scooter kontrolliert. Ins Visier der Beamten geriet diese, da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter zuvor in Erfurt gestohlen wurde. Zudem stand die 35-jährige unter Drogeneinfluss. Die Fahrt endete für die Frau mit einer ...

mehr