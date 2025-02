LPI-EF: Autofahrer erhält mehrere Strafanzeigen

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag versuchte ein Unbekannter in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt einzubrechen und war erfolgreich. Der Einbrecher war auf unbekannte Art und Weise in das Wohnhaus in der Andreasvorstadt gelangt. Im Untergeschoss machte er sich an drei Kellerboxen zu schaffen. An zweien von ihnen scheiterte er, bei der dritten hatte er Erfolg und brach die Tür auf. Darin fand er ein ...

