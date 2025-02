Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchte ein Unbekannter in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt einzubrechen und war erfolgreich. Der Einbrecher war auf unbekannte Art und Weise in das Wohnhaus in der Andreasvorstadt gelangt. Im Untergeschoss machte er sich an drei Kellerboxen zu schaffen. An zweien von ihnen scheiterte er, bei der dritten hatte er Erfolg und brach die Tür auf. Darin fand er ein Fahrrad der Marke Tern im Wert von etwa 2.000 Euro. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

