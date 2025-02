Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwarzfahren- Kein Kavaliersdelikt

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kontrollierten Fahrkartenkontrolleure in einer Erfurter Straßenbahn einen Fahrgast auf die Gültigkeit seiner Fahrkarte. Der Mann zeigte lediglich ein Foto eines Tickets auf seinem Handy vor und konnte sich nicht ausweisen. Da Zweifel an der Identität und der Gültigkeit des Fahrscheins bestanden, verständigten sie die Polizei. Bei der Überprüfung durch die Beamten gab der Mann zunächst falsche Personalien an und behauptete, er sei die auf dem Fahrschein vermerkte Person. Die Identitätsfeststellung ergab jedoch, dass er bewusst falsche Angaben machte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, des Betruges sowie der falschen Namensangabe.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren ohne Fahrausweis eine Straftat darstellt. Zudem kann die Angabe falscher Personalien gegenüber der Polizei eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro nach sich ziehen. (KV)

