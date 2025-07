POL-FR: Laufenburg: Versuchter Einbruch in Spielwarengeschäft

Freiburg (ots) - Am Montagvormittag, 30.06.2025, gegen 10:00 Uhr befuhr ein 12-jähriges Kind mit seinem Tretroller den Fußgängerüberweg Am Postplatz in Neustadt. Hierbei wurde das Kind nach derzeitigem Kenntnisstand von einem 64-jährigen Autofahrer übersehen. Das Kind wurde vom Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Der 12-jährige Junge wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mittels Rettungsdienst in eine ...

mehr