Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 2. Nachtrag zur Meldung "Mann mit Messer verletzt"

Gronau (ots)

Die Fahndung nach dem 33-jährigen Tatverdächtigen dauert an. Die Polizei hat mehrere Objekte in Gronau durchsucht, ohne den Täter anzutreffen und geht derzeit weiteren Hinweisen nach. Die zwischenzeitlich in der Bürgerhalle untergebrachten 147 Bewohner sind zurück in der kommunalen Unterkunftseinrichtung am Jöbkesweg. Die Sicherheit des Objektes ist gewährleistet. Die polizeilichen Ermittlungen bestätigen weiter, dass es sich um eine rein persönliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten handelte. (pl)

